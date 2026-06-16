Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани воспитанники детского центра «Орленок» узнали о защите экосистем

Для них провели серию мастер-классов и презентаций о сохранении природного наследия.

Источник: Национальные проекты России

Эколого-просветительская встреча, посвященная защите экосистем, состоялась во Всероссийском детском центре «Орленок» в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

Образовательный блок подготовили представители министерства природных ресурсов региона Софья Зайцева и Сергей Гончаров совместно с подведомственными министерству учреждениями. Они провели серию мастер-классов и презентаций, посвященных сохранению и защите природного наследия Кубани на практике.

«Экологическое просвещение должно выходить далеко за рамки классических учебников. Наша встреча с “орлятами” — это возможность показать практическую сторону природоохраны. Ведь именно это поколение уже завтра будет определять экологическую повестку и обеспечивать безопасность нашей планеты», — подчеркнули в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.