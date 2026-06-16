На Кубани воспитанники детского центра «Орленок» узнали о защите экосистем

«Экологическое просвещение должно выходить далеко за рамки классических учебников. Наша встреча с “орлятами” — это возможность показать практическую сторону природоохраны. Ведь именно это поколение уже завтра будет определять экологическую повестку и обеспечивать безопасность нашей планеты», — подчеркнули в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края.