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В Воронежской области из-за БПЛА школьников отправили с экзамена в укрытия

В Воронежской области участники государственной итоговой аттестации (ГИА) в девятых классах временно отправили в укрытия из-за сигнала опасности БПЛА. Об этом «РГ» рассказали в пресс-службе правительства региона во вторник, 16 июня.

В Воронежской области участники государственной итоговой аттестации (ГИА) в девятых классах временно отправили в укрытия из-за сигнала опасности БПЛА. Об этом «РГ» рассказали в пресс-службе правительства региона во вторник, 16 июня.

Речь идет об учениках из 54 пунктов проведения экзаменов в Воронеже и еще одного пункта в Нововоронеже. Школьники и сотрудники пунктов проведения экзамена останутся в укрытиях до сообщения о возможности их покинуть.

В регионе действуют специальные алгоритмы безопасности на экзаменах при внешних угрозах. После сигнала участники ГИА, который должен был начаться в 10 утра, и работники пункта организованно переходят в укрытия, а после отбоя тревоги возвращаются в аудитории.

По возвращении у выпускников уточнят самочувствие и готовность продолжить экзамен. Тем, кто решит продолжать работу, время экзамена продлят.

Если школьник откажется продолжать экзамен в этот день, он сможет сдать его в резервные сроки. Если участники экзамена пробудут в укрытии более двух часов, экзамен перенесут для всех.

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