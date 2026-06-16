В Воронежской области из-за БПЛА школьников отправили с экзамена в укрытия

В Воронежской области участники государственной итоговой аттестации (ГИА) в девятых классах временно отправили в укрытия из-за сигнала опасности БПЛА. Об этом «РГ» рассказали в пресс-службе правительства региона во вторник, 16 июня.
Речь идет об учениках из 54 пунктов проведения экзаменов в Воронеже и еще одного пункта в Нововоронеже. Школьники и сотрудники пунктов проведения экзамена останутся в укрытиях до сообщения о возможности их покинуть.
В регионе действуют специальные алгоритмы безопасности на экзаменах при внешних угрозах. После сигнала участники ГИА, который должен был начаться в 10 утра, и работники пункта организованно переходят в укрытия, а после отбоя тревоги возвращаются в аудитории.
По возвращении у выпускников уточнят самочувствие и готовность продолжить экзамен. Тем, кто решит продолжать работу, время экзамена продлят.
Если школьник откажется продолжать экзамен в этот день, он сможет сдать его в резервные сроки. Если участники экзамена пробудут в укрытии более двух часов, экзамен перенесут для всех.