В Екатеринбурге открыли памятник Балабанову

На открытие памятника знаменитому режиссеру пришли сотни горожан.
Перед собравшимися выступили режиссер Никита Михалков, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и родственники режиссера и писатель и общественный деятель Александр Проханов.
Выступающие вспоминали Балабанова добрыми словами и отмечали важность установки памятника творцу на его родине, на Урале.
Кроме того, на открытии присутствовали полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, продюсеры Сергей и Григорий Сельяновы, и музыканты Свердловского рок-клуба, чьи песни сопровождали фильмы Балабанова.
Также в торжественной церемонии открытия приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов и его первый заместитель Рустам Галямов, лично курировавший создание памятника.
Памятник установлен у Дворца молодежи. По задумке скульптора Мейрама Баймуханова, молодой режиссер сидит в пустом грузовом трамвае. Вагон, на котором герой фильма «Брат» Данила Багров уходил от преследователей на Васильевском острове, целиком отлит из бронзы, с множеством деталей и отсылок к фильмам, рок-культуре и биографии автора. Фальш-рельсы под вагоном соединены с действующей трамвайной линией.
Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (ныне Екатеринбург), он известен по фильмам «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200» и культовой серии картин «Брат». Балабанов умер в 2013 году от острой сердечной недостаточности.