Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге открыли памятник Балабанову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Памятник известному уральскому режиссеру Алексею Балабанову открыли в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

На открытие памятника знаменитому режиссеру пришли сотни горожан.

Перед собравшимися выступили режиссер Никита Михалков, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и родственники режиссера и писатель и общественный деятель Александр Проханов.

Выступающие вспоминали Балабанова добрыми словами и отмечали важность установки памятника творцу на его родине, на Урале.

Кроме того, на открытии присутствовали полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, продюсеры Сергей и Григорий Сельяновы, и музыканты Свердловского рок-клуба, чьи песни сопровождали фильмы Балабанова.

Также в торжественной церемонии открытия приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов и его первый заместитель Рустам Галямов, лично курировавший создание памятника.

Памятник установлен у Дворца молодежи. По задумке скульптора Мейрама Баймуханова, молодой режиссер сидит в пустом грузовом трамвае. Вагон, на котором герой фильма «Брат» Данила Багров уходил от преследователей на Васильевском острове, целиком отлит из бронзы, с множеством деталей и отсылок к фильмам, рок-культуре и биографии автора. Фальш-рельсы под вагоном соединены с действующей трамвайной линией.

Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (ныне Екатеринбург), он известен по фильмам «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200» и культовой серии картин «Брат». Балабанов умер в 2013 году от острой сердечной недостаточности.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше