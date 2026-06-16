В Екатеринбурге открыли памятник Балабанову

Памятник установлен у Дворца молодежи. По задумке скульптора Мейрама Баймуханова, молодой режиссер сидит в пустом грузовом трамвае. Вагон, на котором герой фильма «Брат» Данила Багров уходил от преследователей на Васильевском острове, целиком отлит из бронзы, с множеством деталей и отсылок к фильмам, рок-культуре и биографии автора. Фальш-рельсы под вагоном соединены с действующей трамвайной линией.