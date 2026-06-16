На Богучанской ГЭС начали подготовку к предстоящему отопительному сезону

На Богучанской ГЭС подвели итоги отопительного сезона 2025/2026 года и начали подготовку к предстоящей зиме. Работа спланирована и организована в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации, приказами министерства энергетики РФ и приказами ПАО «РусГидро».
Благодаря своевременному выполнению необходимых процедур в 2025 году станция получила паспорт готовности к отопительному сезону с максимальным индексом готовности «100». Несмотря на продолжительные периоды низких температур, когда на протяжении 10−15 дней температура воздуха опускалась до минус 35−40 °C, в течение зимы 2025/2026 года коллектив Богучанской ГЭС обеспечил стабильную и надежную работу оборудования, производство и поставку электроэнергии потребителям.
«Наш коллектив обеспечил необходимый уровень эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, надежно контролировал состояние гидротехнических сооружений, выполнял требования промышленной безопасности и охраны труда. В течение всего ответственного периода Богучанская ГЭС работала стабильно, поддерживая функционирование единой энергосистемы и удовлетворяя возросший спрос потребителей», — отметил генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Владислав Кобяков.
Программа подготовки к отопительному сезону 2026/2027 года предусматривает комплекс мероприятий, которые позволят выполнить условия «Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон». Основной объем работ включен в производственные программы ремонтов, технического перевооружения и реконструкции энергетического оборудования и сооружений станции, а также в график обслуживания комплексов релейной защиты и автоматики.
До начала отопительного сезона на Богучанской ГЭС пройдут проверки работоспособности систем обогрева оборудования, уровня масла в маслонаполненном и давления элегаза в элегазовом оборудовании. Энергетики обеспечат формирование и поддержание неснижаемого запаса материально-технических ресурсов, проверят комплектность и работоспособность резервных источников энергоснабжения.
Подразделения станции проведут тренировки по отработке взаимодействия с нештатными и профессиональными аварийно-спасательными формированиями при ликвидации аварий в условиях низких температур. Мониторинг исполнения программы ремонтов и готовности станции к отопительному сезону будет проходить ежемесячно, что позволит при необходимости своевременно корректировать планы и ход работ.