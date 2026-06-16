На Богучанской ГЭС начали подготовку к предстоящему отопительному сезону

Благодаря своевременному выполнению необходимых процедур в 2025 году станция получила паспорт готовности к отопительному сезону с максимальным индексом готовности «100». Несмотря на продолжительные периоды низких температур, когда на протяжении 10−15 дней температура воздуха опускалась до минус 35−40 °C, в течение зимы 2025/2026 года коллектив Богучанской ГЭС обеспечил стабильную и надежную работу оборудования, производство и поставку электроэнергии потребителям.