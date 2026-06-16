Студенческие отряды Поморья начали третий трудовой семестр

В 2026 году дополнительное профессиональное обучение прошли 480 бойцов: 130 вожатых, 110 строителей, 90 проводников, 70 сервисных специалистов и 80 производственников. Педагогические отряды будут работать в детских лагерях Архангельской области, в лагере «Факел» Ленинградской области и организациях детского отдыха Краснодарского края. Сервисные отряды Поморья впервые отправятся в Новгородскую область, а также будут трудиться в гостиничных комплексах, ресторанах и аквапарках Краснодарского края и Республики Крым.