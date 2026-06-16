Студенческие отряды Поморья начали третий трудовой семестр

Третий трудовой семестр для студенческих отрядов стартовал в Архангельской области в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном агентстве по делам молодежи.
В 2026 году дополнительное профессиональное обучение прошли 480 бойцов: 130 вожатых, 110 строителей, 90 проводников, 70 сервисных специалистов и 80 производственников. Педагогические отряды будут работать в детских лагерях Архангельской области, в лагере «Факел» Ленинградской области и организациях детского отдыха Краснодарского края. Сервисные отряды Поморья впервые отправятся в Новгородскую область, а также будут трудиться в гостиничных комплексах, ресторанах и аквапарках Краснодарского края и Республики Крым.
«Участниками движения являются 2000 молодых людей, а география проектов охватывает всю страну: от Крыма до Красноярского края. Бойцы прошли обучение и готовы применить полученные навыки на практике. Российские студенческие отряды являются крупнейшей молодежной трудовой организацией страны. История движения в Архангельской области насчитывает более 135 тысяч участников с 1966 года», — отметил руководитель агентства по делам молодежи Архангельской области Юрий Марич.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.