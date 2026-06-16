В Сыктывкаре состоялся третий региональный слет юных аграриев

Участниками мероприятия стали ребята 13−17 лет из школьных агротехклассов и агроэкологических объединений Сыктывкара, Усинска, Сыктывдинского, Усть‑Куломского и Прилузского районов. Для них были организованы индивидуальные и командные испытания. Например, юные аграрии участвовали в конкурсах «Я — профессионал», где соревновались в номинациях «Агрономия», «Животноводство и ветеринария» и «Растениеводство и ландшафтный дизайн».