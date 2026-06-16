В Сыктывкаре состоялся третий региональный слет юных аграриев

Третий региональный слет юных аграриев проходил с 8 по 11 июня в Сыктывкаре в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.
Участниками мероприятия стали ребята 13−17 лет из школьных агротехклассов и агроэкологических объединений Сыктывкара, Усинска, Сыктывдинского, Усть‑Куломского и Прилузского районов. Для них были организованы индивидуальные и командные испытания. Например, юные аграрии участвовали в конкурсах «Я — профессионал», где соревновались в номинациях «Агрономия», «Животноводство и ветеринария» и «Растениеводство и ландшафтный дизайн».
Ключевым событием слета стал командный конкурс «АгроСтартап». В ходе него ребята разрабатывали и защищали собственные бизнес‑проекты, связанные с сельским хозяйством: от выращивания культур до внедрения цифровых технологий в животноводстве.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.