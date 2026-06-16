Аварийная подпорная стена во Владивостоке дождалась капремонта через суд

Арбитражный суд Приморского края встал на сторону управляющей компании АО «Технология управления» и обязал администрацию Владивостока провести капитальный ремонт аварийной подпорной стены в районе проспекта Красного Знамени, 137. Чиновники ранее отказывались от проведения работ, ссылаясь на отсутствие этого объекта в плане, однако эксперты подтвердили угрозу обрушения конструкции. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Администрация в проведении работ отказала, мотивировав свой отказ отсутствием данного объекта в плане работ на 2024 год, а также тем, что визуальный осмотр, проведенный специалистами Управления городской среды, не выявил явных признаков ухудшения технического состояния конструкции», — говорится в материалах дела.
Истец, управляющая компания многоквартирного дома, настаивал, что многочисленные трещины в железобетонных плитах, разрушение верхних торцов и наружного слоя бетона создают реальную опасность для жизни и здоровья граждан. После отказа мэрии АО «Технология управления» инициировало независимую экспертизу в ООО «Приморский экспертно-правовой центр», которая подтвердила аварийное состояние стены и высокую вероятность её обрушения.
Суд, рассмотрев доказательства, указал, что право собственности на спорное инженерное сооружение зарегистрировано за Владивостокским городским округом, и именно муниципалитет обязан поддерживать его в надлежащем состоянии. В итоге суд обязал администрацию города выполнить капитальный ремонт в течение трёх месяцев с момента вступления решения в силу. Подробнее о деле (№ А51−18577/2025) можно узнать в картотеке арбитражных дел.
Бастрыкин вмешался в ситуацию с аварийной стеной у детской площадки во Владивостоке.
Разрушающаяся стена угрожает жизни детей.
Тема аварийных подпорных стен остаётся одной из самых острых для Владивостока. Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в ситуацию с другой разрушающейся стеной — на улице Адмирала Кузнецова — вмешался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Шестиметровые плиты рядом с детской площадкой длительное время находятся в критическом состоянии, что стало поводом для процессуальной проверки СК. При этом в текущем году администрация Владивостока планирует обновить 11 подпорных стен, а также ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации на капремонт ещё 13 подобных объектов.