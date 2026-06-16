Аварийная подпорная стена во Владивостоке дождалась капремонта через суд

Тема аварийных подпорных стен остаётся одной из самых острых для Владивостока. Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в ситуацию с другой разрушающейся стеной — на улице Адмирала Кузнецова — вмешался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Шестиметровые плиты рядом с детской площадкой длительное время находятся в критическом состоянии, что стало поводом для процессуальной проверки СК. При этом в текущем году администрация Владивостока планирует обновить 11 подпорных стен, а также ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации на капремонт ещё 13 подобных объектов.