Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер почетный гражданин Красноярского края Николай Сурин

Сегодня на 90-м году жизни скончался почетный гражданин Красноярского края, доктор сельскохозяйственных наук, академик Николай Сурин.

Сегодня на 90-м году жизни скончался почетный гражданин Красноярского края, доктор сельскохозяйственных наук, академик Николай Сурин.

Николай Александрович посвятил свою жизнь развитию аграрной науки в Сибири.

О его заслугах рассказали в правительстве края: «Он внес значимый вклад в селекцию зерновых культур, укрепил сельскохозяйственный потенциал региона и страны, получил международное признание. Выдающиеся профессиональные и личные качества Николая Сурина отмечали все, кто его знал. Он воспитал не одно поколение талантливых учеников, которые продолжают его дело».

Соболезнования родным и близким Николая Александровича выразили губернатор края и его администрация, Законодательное Собрание и правительство региона.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.