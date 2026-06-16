Умер почетный гражданин Красноярского края Николай Сурин

О его заслугах рассказали в правительстве края: «Он внес значимый вклад в селекцию зерновых культур, укрепил сельскохозяйственный потенциал региона и страны, получил международное признание. Выдающиеся профессиональные и личные качества Николая Сурина отмечали все, кто его знал. Он воспитал не одно поколение талантливых учеников, которые продолжают его дело».