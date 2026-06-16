Умер почетный гражданин Красноярского края Николай Сурин

Сегодня на 90-м году жизни скончался почетный гражданин Красноярского края, доктор сельскохозяйственных наук, академик Николай Сурин.
Николай Александрович посвятил свою жизнь развитию аграрной науки в Сибири.
О его заслугах рассказали в правительстве края: «Он внес значимый вклад в селекцию зерновых культур, укрепил сельскохозяйственный потенциал региона и страны, получил международное признание. Выдающиеся профессиональные и личные качества Николая Сурина отмечали все, кто его знал. Он воспитал не одно поколение талантливых учеников, которые продолжают его дело».
Соболезнования родным и близким Николая Александровича выразили губернатор края и его администрация, Законодательное Собрание и правительство региона.
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