Каждая четвертая нижегородская компания делает ставку на сотрудников-пенсионеров

Компании Нижегородской области, как и по всей стране, все чаще привлекают к работе людей пенсионного возраста и стараются сохранить опытных сотрудников после выхода на пенсию. Сегодня 37% работодателей готовы рассматривать пенсионеров наравне с другими кандидатами, а еще 24% компаний предпринимают меры, чтобы удержать таких специалистов в штате, сообщают аналитики SuperJob.