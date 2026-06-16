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Нижегородцев предупреждают о высокой пожароопасности лесов и торфяников

Жителей просят не сжигать мусор на дачных участках.

Источник: Время

Высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников сохранится местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду с 17 по 22 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жителей просят не сжигать мусор на своих садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений.

«Не разводите костры в лесах. Не оставляйте на освещенных солнцем открытых площадках бутылки, осколки стекла, другой мусор», — обратились сотрудники чрезвычайного ведомства к гражданам.

Ранее сообщалось, что мужчину спасли на пожаре в деревне в Ковернинском округе.

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