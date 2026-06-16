Школьников в Воронеже и Нововоронеже увели с экзаменов в укрытия из-за БПЛА

В Воронеже и Нововоронеже в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА 16 июня было прервано проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) для 9-х классов. В настоящее время ученики из 54 пунктов проведения экзаменов в областном центре и одного — в Нововоронеже находятся в укрытиях до момента, пока не будет сообщено о возможности их покинуть. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.