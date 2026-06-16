Карелия представила свой гастрономический потенциал на ПМЭФ

Министр подчеркнул, что по данным Всемирной туристской организации, каждый третий путешественник выбирает направление под влиянием кулинарного интереса, а треть бюджета поездки тратит именно на еду. Также он рассказал, что в Карелии реализуется этнокультурный проект Ольги Белоноговой «ВКарелииЕсть». Он включает гастрономические спектакли, экспедиции, мастер-классы и маршруты, знакомящие с культурой и природой севера. Блюда проекта можно попробовать в Доме Российской Кухни в Москве на ВДНХ.