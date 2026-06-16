Карелия представила свой гастрономический потенциал на ПМЭФ

Гастрономический потенциал Республики Карелии был представлен на ПМЭФ-2026. Популяризация этой отрасли отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе администрации главы региона.
Министр экономического развития Карелии Антон Фокин рассказал о роли гастрономии в развитии туристического потенциала республики. Он отметил устойчивую связь между ростом туристического потока и развитием сферы общественного питания в Карелии. За три года оборот общественного питания в Карелии вырос на 58,5%. В 2025 году республику посетили 1,4 млн туристов — это на треть больше, чем годом ранее.
Министр подчеркнул, что по данным Всемирной туристской организации, каждый третий путешественник выбирает направление под влиянием кулинарного интереса, а треть бюджета поездки тратит именно на еду. Также он рассказал, что в Карелии реализуется этнокультурный проект Ольги Белоноговой «ВКарелииЕсть». Он включает гастрономические спектакли, экспедиции, мастер-классы и маршруты, знакомящие с культурой и природой севера. Блюда проекта можно попробовать в Доме Российской Кухни в Москве на ВДНХ.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.