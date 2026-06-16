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Власти Ростова опровергли информацию об ограничениях на продажу топлива

Власти Ростовской области не вводили ограничения на отпуск топлива. Как передает.

Власти Ростовской области не вводили ограничения на отпуск топлива. Как передает Привет-Ростов, в комментариях под постами в Telegram-канале губернатора региона Юрия Слюсаря правительство пояснило, что со стороны органов власти данные запреты не устанавливались.

В администрации отметили, что крупные автозаправочные станции нефтяных компаний работают в штатном режиме. Однако в мелких АЗС возможны временные перебои с поставкой топлива в связи с организацией закупочных процедур.

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