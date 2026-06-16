Власти Ростова опровергли информацию об ограничениях на продажу топлива

Власти Ростовской области не вводили ограничения на отпуск топлива. Как передает Привет-Ростов, в комментариях под постами в Telegram-канале губернатора региона Юрия Слюсаря правительство пояснило, что со стороны органов власти данные запреты не устанавливались.
В администрации отметили, что крупные автозаправочные станции нефтяных компаний работают в штатном режиме. Однако в мелких АЗС возможны временные перебои с поставкой топлива в связи с организацией закупочных процедур.
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