В Хакасии нашли редкий наскальный рисунок лица возрастом более 4 тысяч лет

В Хакасии археологи обнаружили наскальный рисунок возрастом не менее 4 тыс. лет. Об этом ТАСС рассказал директор АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников.
Находку сделали на Сорских столбах. По словам специалиста, речь идет о ранее неизвестной скальной поверхности с рисунками, относящимися к окуневской культуре. Археологи отмечают, что подобных изображений раньше на скалах не встречали. Такие рисунки были известны только на плитах из погребений.
На новой плоскости красной охрой изображена личина, то есть стилизованное человеческое лицо. Она похожа на изображения, найденные при раскопках ранних окуневских могильников на реке Уйбат. Это позволяет датировать рисунок серединой третьего тысячелетия до нашей эры.
Первые петроглифы на Сорских столбах обнаружили в 2025 году. Окуневская археологическая культура существовала около 4 тыс. лет назад на территории Минусинской котловины, куда входят Хакасия и юг Красноярского края.
Среди известных изображений окуневцев встречаются человеческие фигуры, рисунки коров, быков, лосей и мифических животных. Одним из самых известных памятников этой культуры считается Шалоболинская писаница.