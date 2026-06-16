В Хакасии нашли редкий наскальный рисунок лица возрастом более 4 тысяч лет

Находку сделали на Сорских столбах. По словам специалиста, речь идет о ранее неизвестной скальной поверхности с рисунками, относящимися к окуневской культуре. Археологи отмечают, что подобных изображений раньше на скалах не встречали. Такие рисунки были известны только на плитах из погребений.