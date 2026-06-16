Хабаровский край представил свои инициативы на конференции

Министр социальной защиты Хабаровского края Александр Дорофеев на пленарном заседании подчеркнул: решение демографических задач требует объединения усилий государства, бизнеса и общества. В регионе действуют 23 меры поддержки семей с детьми (более половины — для многодетных). С 1 января введены: выплаты студенткам при рождении ребёнка (ежемесячная и единовременная); выплата 300 тыс. рублей при рождении пятого и следующих детей.