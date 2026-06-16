В Хабаровском крае мужчина заявил, что 311 кг осетровых нашёл на обочине

В Амурском районе Хабаровского края полицейские изъяли у 29-летнего жителя села Ачан более 311 килограммов фрагментов рыбы осетровых пород, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Операция проводилась в рамках профилактического мероприятия «Путина-2026», направленного на пресечение браконьерства и незаконного оборота водных биоресурсов.
По данным полиции, в ходе обыска по месту жительства мужчины обнаружили холодильную камеру-рефрижератор, где в мешках хранились фрагменты рыбы семейства осетровых — калуги и осетра.
Сам мужчина пояснил, что якобы обнаружил разделанную рыбу в мешках на обочине дороги возле села Ачан и перевёз её домой на садовой тележке несколькими рейсами. Там он хранил её в холодильной камере.
Специалисты оценили ущерб, причинённый Российской Федерации, более чем в 5 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ. Максимальное наказание — до четырёх лет лишения свободы.
Изъятая рыба помещена на ответственное хранение.