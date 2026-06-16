ГПК: Литва и Польша пропустили за сутки всего 26% грузовиков от нормы

Так, перед пунктом пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны «Козловичи») ожидают оформления 305 фур, перед «Бобровниками» («Берестовица») — 50.
По данным ведомства, за сутки польская сторона оформила 29% транспортных средств от нормы.
На литовском направлении фиксируется 50 грузовиков, следующих в Евросоюз.
Контролирующие службы погранпереходов «Мядининкай (с белорусской стороны — “Каменный Лог”) и “Шальчининкай” (“Бенякони”) приняли на свою территорию 23% фур. В настоящее время в этих пунктах пропуска находится 10 и 40 большегрузов соответственно.
Легковушки и автобусы.
Въезда в ЕС перед польским «Тересполем» («Брест») ожидает 250 легковушек, а в литовским «Мядининкае» («Каменный Лог») — 20.
«В Польшу за сутки проследовало 34% легковушек, в Литву — 65% авто от нормы», — подчеркнули в ГПК.
Помимо того, 38 автобусов скопилось в ПП «Брест».
На белорусско-латвийской границе очередей из транспорта не фиксируется.