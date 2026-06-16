В Калининграде мужчина не хотел отдавать бывшей жене 1,6 млн рублей, пока ему не закрыли выезд за границу

Взыскание прошло через суд, но добровольно калининградец платить не стал. Приставы возбудили исполнительное производство и начали накладывать аресты: под них попали квартира площадью 66,5 м², Toyota Vitz и грузовой фургон Isuzu. Мужчине также заблокировали счета и ограничили выезд за границу.