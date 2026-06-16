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Новый кинотеатр откроется на месте старого в нижегородском ТЦ «Фантастика»

Представители ТЦ обещают скорый запуск, однако конкретную дату пока не называют.

В торговом центре «Фантастика» в Нижнем Новгороде готовится к открытию новый кинотеатр. Представители ТЦ обещают скорый запуск, однако конкретную дату пока не называют. Об этом сообщили представители торгового центра в социальных сетях.

В соцсетях «Фантастики» поделились деталями будущего пространства: гостей ждут масштабные экраны для громких премьер, впечатляющая звуковая система и комфортные мягкие кресла, в которых будет уютно провести весь сеанс.

Напомним, прежний кинотеатр «Синема парк» прекратил работу 16 мая. Какая киносеть займёт его место — пока неизвестно.