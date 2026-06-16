На въезде в Зеленоградск разрешили вырубить 136 деревьев для размещения цирка шапито

Администрация Зеленоградского округа выдала ООО «Ваша стройка» порубочный билет на вырубку 136 деревьев на участке в поселке Сосновка на въезде в Зеленоградск. Соответствующие документы опубликованы на сайте муниципалитета.
Речь идет об участке с кадастровым номером 39:05:011008:244 площадью более 2,1 га, расположенном рядом с музеем мусора «МУ МУ КА». Согласно акту обследования зеленых насаждений, комиссия администрации разрешила компании удалить 136 деревьев. Заявителем выступил генеральный директор ООО «Ваша стройка» Максим Пеляк.
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты.
Как следует из опубликованного проекта компенсационного озеленения, вырубка связана с размещением на участке цирка шапито и строительством парковки. Согласно документации, здесь планируется установить цирк на 1000 зрительских мест и обустроить стоянку на 340 автомобилей.
Взамен удаленных деревьев компания должна провести компенсационное озеленение. Проект предусматривает высадку 119 грабов по периметру участка. Размер компенсационной выплаты составил около 1,7 млн рублей.
В перечетной ведомости указано, что основную часть насаждений составляют берёзы и осины. Также на участке растут ивы, рябины, ясени, ольха, вяз, черемуха и яблони. При этом приложенное к документам заключение Центра защиты леса Калининградской области указано, что, специалисты обследовали 141 дерево (148 стволов) и пришли к выводу, что 97,3% из них относятся к категории здоровых. Ослабленными признали лишь 2,7% обследованных деревьев.
Изображение взято из документации.
Как отмечает портал «Rugrad», в августе 2025 года администрация Зеленоградска провела аукцион на право размещения на участке нестационарного торгового объекта. Победителем торгов стало ООО «Ваша стройка», оказавшееся единственным участником аукциона.
По данным портала, участок был предоставлен под объект, предназначенный для торговли продуктами питания и оказания развлекательных услуг населению. Однако в опубликованной документации указано, что на территории планируется разместить цирк шапито.
Также портал отмечает, что до марта 2026 года единственным учредителем ООО «Ваша стройка» являлся бывший депутат совета Светлогорска Дмитрий Алимпиев. Затем компания была переоформлена на Максима Пеляка, который возглавляет телекомпанию «Каскад», а также руководит рядом компаний, связанных с бывшим вице-премьером правительства Калининградской области Гарри Гольдманом. В частности, Пеляк руководит ООО НТРК «Каскад», ООО «КТВ Медиа» и ООО «Эксперт-Реклама», единственным учредителем которого выступает Гольдман.