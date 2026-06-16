На въезде в Зеленоградск разрешили вырубить 136 деревьев для размещения цирка шапито

В перечетной ведомости указано, что основную часть насаждений составляют берёзы и осины. Также на участке растут ивы, рябины, ясени, ольха, вяз, черемуха и яблони. При этом приложенное к документам заключение Центра защиты леса Калининградской области указано, что, специалисты обследовали 141 дерево (148 стволов) и пришли к выводу, что 97,3% из них относятся к категории здоровых. Ослабленными признали лишь 2,7% обследованных деревьев.