Красноярец спустя 16 лет опознал того, кто пытался его убить

Преступление было совершено в марте 2010 года, когда злоумышленник оказался проездом в краевом центре и испытывал материальные трудности. Он сел в такси и назвал вымышленный адрес, затем достал нож и потребовал отдать машину, телефон и наличные, а потом нанес водителю три удара в шею и грудную клетку. Несмотря на проникающие ранения в сердце и трахею, таксист оказал сопротивление — выхватил нож и выбежал из машины. Он выжил благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи. А налетчик этим же вечером уехал поездом в свой регион.