Красноярец спустя 16 лет опознал того, кто пытался его убить

54-летнего уроженца Свердловской области будут судить за покушение на убийство таксиста в Красноярске.
Преступление было совершено в марте 2010 года, когда злоумышленник оказался проездом в краевом центре и испытывал материальные трудности. Он сел в такси и назвал вымышленный адрес, затем достал нож и потребовал отдать машину, телефон и наличные, а потом нанес водителю три удара в шею и грудную клетку. Несмотря на проникающие ранения в сердце и трахею, таксист оказал сопротивление — выхватил нож и выбежал из машины. Он выжил благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи. А налетчик этим же вечером уехал поездом в свой регион.
«Долгое время дело оставалось нераскрытым. Перелом наступил в 2026 году, когда в базу данных поступила информация о совпадении ДНК с образцом, взятым у обвиняемого. Расследование возобновили, провели необходимые следственные действия и подтвердили причастность мужчины к преступлению. Спустя 16 лет потерпевший смог опознать налетчика. За эти годы он уже дважды привлекался к уголовной ответственности — за причинение тяжкого вреда здоровью, побои и угрозу убийством. Теперь его ждет расплата за нападение на таксиста», — рассказали в прокуратуре.
Фигуранту утвердили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия и причинением тяжкого вреда здоровью). Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Красноярска.
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