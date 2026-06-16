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Врач Лишин: поцелуй может привести к раку желудка

По словам специалиста, из-за этого может произойти заражение хеликобактерией.

Обитающая в организме миллионов людей бактерия хеликобактер пилори может постепенно разрушать желудок, вызвая гастрит, язвенную болезнь и даже онкологию.

Для этого у человека должна быть к этому генетическая предрасположенность.

«Путями заражения выступают слюна, поцелуи, грязные руки, общая посуда и вода», — заявил в беседе с «Абзацем» врач-терапевт Виктор Лишин.

Он отметил, что бактерия легко передается от человека к человеку через слюну.

«Если человек живет в семье, пользуется посудой с другими членами семьи, то можно заразиться, — добавил специалист».

Он не рекомендовал пить из немытых кружек.

Напомним, президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание главврачу Нижегородского онкоцентра.