БФУ им. И. Канта занял 68 место в ТОП-100 российских вузов по версии RAEX

Балтийский федеральный университет им. И. Канта в рейтинге лучших вузов России RAEX-100 за 2026 год занял 68 место, потеряв пять позиций по сравнению с прошлым годом. Соответствующая информация опубликована на сайте рейтинговой группы RAEX.