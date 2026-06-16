Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БФУ им. И. Канта занял 68 место в ТОП-100 российских вузов по версии RAEX

За год вуз опустился на пять пунктов в рейтинге.

Балтийский федеральный университет им. И. Канта в рейтинге лучших вузов России RAEX-100 за 2026 год занял 68 место, потеряв пять позиций по сравнению с прошлым годом. Соответствующая информация опубликована на сайте рейтинговой группы RAEX.

Как отмечается на сайте, в рейтинге условий для получения качественного образования вуз получил 86 ранг, уровня востребованности выпускников работодателями — 115 ранг, научно-исследовательской деятельности — 29 ранг.

Возглавили ТОП-100 по итогам 2026 года, как и год назад, МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана и МФТИ.