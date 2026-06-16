БФУ им. И. Канта занял 68 место в ТОП-100 российских вузов по версии RAEX

Балтийский федеральный университет им. И. Канта в рейтинге лучших вузов России RAEX-100 за 2026 год занял 68 место, потеряв пять позиций по сравнению с прошлым годом. Соответствующая информация опубликована на сайте рейтинговой группы RAEX.
Как отмечается на сайте, в рейтинге условий для получения качественного образования вуз получил 86 ранг, уровня востребованности выпускников работодателями — 115 ранг, научно-исследовательской деятельности — 29 ранг.
Возглавили ТОП-100 по итогам 2026 года, как и год назад, МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана и МФТИ.