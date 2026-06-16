С начала года в ДТП в Калининградской области погибли 40 человек

Прокуратура Калининградской области обратилась к жителям с призывом соблюдать правила дорожного движения. Повод — тревожная статистика.
С начала 2026 года в регионе произошло 368 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В них погибли 40 человек, травмы получили 430.
Только за прошедшую неделю зарегистрировали 24 ДТП, в которых пострадали 29 человек.
Задержаны 33 водителя в состоянии опьянения. В отношении троих из них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ за повторное нетрезвое вождение. У всех троих автомобили изъяты.
Аварии фиксировали по всей области: в Калининграде (15 ДТП, 16 пострадавших), Багратионовском районе (1 ДТП, 4 пострадавших), Гусеве (2 ДТП, 2 пострадавших), а также в Гурьевском, Зеленоградском районах, Светлогорске, Черняховске и Пионерском.