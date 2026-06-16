С начала года в ДТП в Калининградской области погибли 40 человек

Прокуратура Калининградской области обратилась к жителям с призывом соблюдать правила дорожного движения. Повод — тревожная статистика. С начала 2026 года в регионе произошло 368 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В них погибли 40 человек, травмы получили 430.Только за прошедшую неделю зарегистрировали 24 ДТП, в которых пострадали 29 человек. Задержаны 33 водителя…