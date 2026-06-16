Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года в ДТП в Калининградской области погибли 40 человек

Прокуратура Калининградской области обратилась к жителям с призывом соблюдать правила дорожного движения. Повод — тревожная статистика. С начала 2026 года в регионе произошло 368 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В них погибли 40 человек, травмы получили 430.Только за прошедшую неделю зарегистрировали 24 ДТП, в которых пострадали 29 человек. Задержаны 33 водителя…

Источник: Янтарный край

Прокуратура Калининградской области обратилась к жителям с призывом соблюдать правила дорожного движения. Повод — тревожная статистика.

С начала 2026 года в регионе произошло 368 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В них погибли 40 человек, травмы получили 430.

Только за прошедшую неделю зарегистрировали 24 ДТП, в которых пострадали 29 человек.

Задержаны 33 водителя в состоянии опьянения. В отношении троих из них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ за повторное нетрезвое вождение. У всех троих автомобили изъяты.

Аварии фиксировали по всей области: в Калининграде (15 ДТП, 16 пострадавших), Багратионовском районе (1 ДТП, 4 пострадавших), Гусеве (2 ДТП, 2 пострадавших), а также в Гурьевском, Зеленоградском районах, Светлогорске, Черняховске и Пионерском.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше