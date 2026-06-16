Более 3 тысяч жителей Ставрополья нашли работу с помощью кадрового центра

Свыше 3 тысяч жителей Ставропольского края трудоустроились при помощи кадрового центра с начала года. Такая работа ведется по национальному проекту «Кадры», сообщили в правительстве региона.
Среди самых популярных профессий — бухгалтер, медсестра, кадровый работник, водитель погрузчика и легкового автомобиля, соцработник. Кадровый центр не просто подбирает вакансии, но и поддерживает соискателей на каждом этапе трудоустройства. Людям помогают составить резюме и подготовиться к собеседованию, предоставляют помощь психолога для преодоления психологических барьеров, содействуют в повышении квалификации или переобучении.
«Мы учитываем все — навыки, здоровье, личные пожелания. Индивидуальный подход особенно нужен тем, кому сложнее всего найти работу. Например, с начала года мы помогли трудоустроиться 183 людям с инвалидностью — это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Еще 280 жителей предпенсионного возраста смогли устроиться на новое место, что на 24% больше, чем годом ранее», — отметила директор краевого кадрового центра «Работа России» Виктория Полюбина.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.