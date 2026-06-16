Более 3 тысяч жителей Ставрополья нашли работу с помощью кадрового центра

«Мы учитываем все — навыки, здоровье, личные пожелания. Индивидуальный подход особенно нужен тем, кому сложнее всего найти работу. Например, с начала года мы помогли трудоустроиться 183 людям с инвалидностью — это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Еще 280 жителей предпенсионного возраста смогли устроиться на новое место, что на 24% больше, чем годом ранее», — отметила директор краевого кадрового центра «Работа России» Виктория Полюбина.