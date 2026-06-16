В «Сириусе» обсудили подготовку педагогов для работы с талантливыми детьми

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 15 июня принял участие в семинаре-совещании, посвященном вопросам стратегического сотрудничества Минпросвещения России, Образовательного Фонда «Талант и успех» и ведущих педагогических университетов страны. Мероприятие состоялось на федеральной территории «Сириус», сообщили в Минпросвещения.
В совещании приняли участие представители образовательных организаций и администрации федеральной территории, ректоры ведущих педвузов страны.
«Для подготовки нового поколения педагогов мы ставим перед собой задачу создать новую научную школу. Сегодняшний семинар поможет вместе сформировать видение будущей работы. Наша общая цель — научить педагогов работать с талантами, заметить их и раскрыть. Именно такие наставники вокруг себя сформируют среду, где каждый ребенок сможет проявить свой потенциал. Многое в области поддержки и развития талантливых ребят уже сделано: организация школьных олимпиад, подготовка команд и организация международных предметных интеллектуальных состязаний, развитие и сопровождение сети региональных центров по модели “Сириуса”, создание реестра детей, проявивших выдающиеся способности, реализация мероприятий комплексного плана естественно-научного образования. В нашей стране накоплено много опыта по этим направлениям, в том числе в наших педвузах. Этот опыт необходимо осмыслить, трансформировать и взять за основу для новых шагов в развитии талантов России», — отметил Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания.
Для совместной работы в направлении подготовки педагогов, готовых работать с талантами, участники пленарного заседания предложили разработать и запустить образовательные программы подготовки учителей и педагогов высшей школы на базе Научно-технологического университета «Сириус» и Национального кампуса технологического лидерства и развития критических технологий в Санкт-Петербурге. Также важным направлением сотрудничества станет организация междисциплинарных научных исследований образовательных экосистем, в которых созданы условия для раскрытия способностей и профессионального самоопределения детей.
Как отметила председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, опыт работы «Сириуса» показал, что талантливые школьники в равном количестве есть во всех регионах, но шансы встретиться с педагогом, который сумеет увидеть и раскрыть потенциал каждого, у всех разные.
«Мы научились выявлять таких педагогов благодаря уникальной программе “Педагогика развития талантов”, работе школ — ассоциированных партнеров “Сириуса” и региональных центров по модели “Сириуса”. Теперь вместе с коллегами из Министерства просвещения и ведущих педагогических вузов мы должны научиться системно готовить будущие кадры. Следующим шагом станет разработка полноценной системной программы на несколько лет вперед на основе опыта “Сириуса”», — рассказала Елена Шмелева.
В ходе пленарного заседания также обсудили перспективы международного сотрудничества в сфере подготовки педагогических кадров. На тематических сессиях участники рассмотрели вопросы методического сопровождения и образовательных программ для педагогов, выстраивание единой образовательной траектории начиная с детского сада, роль культурного суверенитета в системе образования и подготовку кадров для достижения технологического лидерства России.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.