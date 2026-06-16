В «Сириусе» обсудили подготовку педагогов для работы с талантливыми детьми

«Для подготовки нового поколения педагогов мы ставим перед собой задачу создать новую научную школу. Сегодняшний семинар поможет вместе сформировать видение будущей работы. Наша общая цель — научить педагогов работать с талантами, заметить их и раскрыть. Именно такие наставники вокруг себя сформируют среду, где каждый ребенок сможет проявить свой потенциал. Многое в области поддержки и развития талантливых ребят уже сделано: организация школьных олимпиад, подготовка команд и организация международных предметных интеллектуальных состязаний, развитие и сопровождение сети региональных центров по модели “Сириуса”, создание реестра детей, проявивших выдающиеся способности, реализация мероприятий комплексного плана естественно-научного образования. В нашей стране накоплено много опыта по этим направлениям, в том числе в наших педвузах. Этот опыт необходимо осмыслить, трансформировать и взять за основу для новых шагов в развитии талантов России», — отметил Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания.