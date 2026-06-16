Губернатор посетил выставку, посвященную воронежским художникам-сценографам

На выставке представлено более 300 предметов Воронежского государственного академического театра драмы им. А. В. Кольцова, Воронежского государственного театра кукол им. В. А. Вольховского, Воронежского государственного театра оперы и балета, Воронежского государственного театра юного зрителя им. С. Я. Маршака и Воронежского Камерного театра. В центре внимания — шесть ключевых художников-сценографов: Юрий Гальперин, Нина Гапонова, Алексей Голод, Александр Ечеин, Валерий Кочиашвили, Елена Луценко.