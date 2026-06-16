Губернатор посетил выставку, посвященную воронежским художникам-сценографам

В Воронежском областном художественном музее им. И. Н. Крамского открылась выставка «Создатели миров. Воронежские художники-сценографы» (6+), приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. 15 июня экспозицию осмотрел губернатор Александр Гусев. О визите в музей глава региона рассказала в своем канале в мессенджере МАКС.
На выставке представлено более 300 предметов Воронежского государственного академического театра драмы им. А. В. Кольцова, Воронежского государственного театра кукол им. В. А. Вольховского, Воронежского государственного театра оперы и балета, Воронежского государственного театра юного зрителя им. С. Я. Маршака и Воронежского Камерного театра. В центре внимания — шесть ключевых художников-сценографов: Юрий Гальперин, Нина Гапонова, Алексей Голод, Александр Ечеин, Валерий Кочиашвили, Елена Луценко.
Эскизы, макеты, фотографии, элементы декораций и костюмов рассказывают о творчестве мастеров, формирующих художественный облик воронежской сцены. Экспозиция выстроена как единая инсталляция, разделенная на тематические зоны. Так, «Закулисье» рассказывает о технических и художественных решениях, главного художника Воронежского театра оперы и балета Валерия Кочиашвили. В секции «Театральные мастерские» гости погружаются в рабочий процесс Юрия Гальперина и Алексея Голода, а пространство «Сцена» знакомит с поэтикой кукольного театра через работы Елены Луценко и Александра Ечеина.
«Мы дорожим тем, что в нашей области сложилась сильная театральная школа. У нас работают специалисты, чей уникальный дар доставляет эстетическое удовольствие и помогает раскрыть тайны искусства. К нашим театральным художникам нередко приезжают даже коллеги из других регионов страны, чтобы перенять опыт и получить вдохновение», — сказал глава региона.
Выставка будет работать до 30 августа.