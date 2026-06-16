Братья Вороновы отремонтируют общежитие Воронежского медуниверситета за 148 млн

Согласно закупочной документации, в здании требуется отремонтировать повреждения парапета (выпадение кирпичей, коррозия, разрушение плиты) и кровли, а также полностью заменить внутреннюю отделку. Стены и потолки необходимо перекрасить или обновить из-за отслоений, плесени и протечек, плиточная облицовка разрушена. Покрытия полов (линолеум и плитка) истерты, имеют разрывы и вздутия. Помимо строительных работ, подрядчику предстоит заменить все инженерные системы. Срок завершения — 7 декабря 2026 года. В последний раз здание ремонтировали в 2022-м.