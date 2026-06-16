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Братья Вороновы отремонтируют общежитие Воронежского медуниверситета за 148 млн

Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко заключил контракт на капитальный ремонт своего общежития № 5 (Московский проспект, 185) с местным ООО ТСП «Воронеж строй комплекс» братьев Вороновых. Компания была единственным участником аукциона и получила подряд по начальной цене в размере почти 148 млн. Информация появилась на портале госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко заключил контракт на капитальный ремонт своего общежития № 5 (Московский проспект, 185) с местным ООО ТСП «Воронеж строй комплекс» братьев Вороновых. Компания была единственным участником аукциона и получила подряд по начальной цене в размере почти 148 млн. Информация появилась на портале госзакупок.

Согласно закупочной документации, в здании требуется отремонтировать повреждения парапета (выпадение кирпичей, коррозия, разрушение плиты) и кровли, а также полностью заменить внутреннюю отделку. Стены и потолки необходимо перекрасить или обновить из-за отслоений, плесени и протечек, плиточная облицовка разрушена. Покрытия полов (линолеум и плитка) истерты, имеют разрывы и вздутия. Помимо строительных работ, подрядчику предстоит заменить все инженерные системы. Срок завершения — 7 декабря 2026 года. В последний раз здание ремонтировали в 2022-м.

По данным Rusprofile, ООО ТСП «Воронеж строй комплекс» зарегистрировано в мае 200 года. Компания специализируется на прочих видах строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Алексей (Валериевич) Воронов, ему же принадлежат 50% долей компании. Остальные 50% — у Игоря (Валерьевича) Воронова. Выручка ООО в 2025 году составила 2,7 млрд, чистая прибыль — 195 млн руб.

Общая площадь жилых помещений девятиэтажного общежития с подвалом, цокольным этажом и мансардой составляет 10,7 тыс. кв. м.

В конце мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что Курский государственный университет подписал контракт на капитальный ремонт своего общежития на улице Павлуновского, 65 в областном центре с местным ООО «Риф». Соглашение заключили за 131,9 млн при начальной цене 168 млн руб.