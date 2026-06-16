Бюджет Ростова-на-Дону на 2026 год принят с дефицитом в 1,7 млрд рублей

По словам Александра Скрябина, в рамках плана по увеличению доходов и оптимизации расходов за счет перераспределения средств местного бюджета на 2026 год планируются траты на ремонт и содержание улично-дорожной сети, обустройство остановочных комплексов, устройство наружного освещения участка переулка Братского (от улицы Пушкинской до улицы Согласия), обустройство детских игровых комплексов, содержание и ремонт объектов благоустройства. Кроме того, предусмотрены мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают. В бюджете запланированы также программа переселения граждан из аварийного жилого фонда, оснащение после строительства школы в ЖК «61 квартал», приобретение оборудования для детского сада «Медвежонок», капитальный ремонт библиотеки имени Ильича и другие направления.