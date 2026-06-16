Президент Азербайджана пригласил Льва XIV посетить республику

«Кроме этого, затронуто сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом, отмечена роль проектов, реализуемых Фондом в этой стране, с точки зрения сохранения культурного наследия и поощрения межрелигиозного диалога», — говорится в сообщении.