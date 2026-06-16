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Президент Азербайджана пригласил Льва XIV посетить республику

В Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джорджем Джейкобом Кувакадом. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, сообщается на сайте главы государства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Во время переговоров участники отметили работу Католической церкви Святого Престола в Азербайджане. Речь зашла и о строительстве в республике второго храма этой конфессии.

«Кроме этого, затронуто сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом, отмечена роль проектов, реализуемых Фондом в этой стране, с точки зрения сохранения культурного наследия и поощрения межрелигиозного диалога», — говорится в сообщении.

Алиев передал Кувакаду письмо с приглашением папе римскому Льву XIV приехать в Азербайджан с официальным визитом.