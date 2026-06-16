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В Ханты-Мансийске обсудят внедрение технологий ИИ в регионах Урала

Участники ИТ-форума проанализируют востребованные направления применения нейросетей.

Источник: Национальные проекты России

Круглый стол «Внедрение технологий ИИ в субъектах УрФО: от пилотов к масштабированию» состоится в Ханты-Мансийске 18 июня в ходе деловой программы XVII Международного ИТ-Форума с участием стран БРИКС и ШОС. Мероприятие пройдет в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа.

Участники дискуссии определят, какие сферы экономики и социальной жизни готовы к масштабированию, кто выступает основным заказчиком технологий, а также выработают единые подходы к оценке реального эффекта от внедрения ИИ. Модераторами экспертной дискуссии выступят руководитель федерального штаба проекта «Цифровая Россия» Светлана Лукина, руководитель рабочей группы «Искусственный интеллект» проекта «Цифровая Россия», директор по работе с корпоративными и государственными сегментами региональной дирекции «Урал» компании «Ростелеком» Александра Исхизова и другие.

В ходе мероприятия участники проанализируют наиболее востребованные направления применения ИИ: государственное управление, здравоохранение, образование, транспорт, ЖКХ, промышленность, безопасность и автоматизация работы с обращениями граждан. Также они определят профиль основного заказчика ИИ-проектов в регионе и требования к ИТ-инфраструктуре для запуска и последующего масштабирования решений.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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