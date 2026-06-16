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Филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» переведён в режим повышенной готовности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Поступило штормовое предупреждение синоптиков: в Красноярском крае ожидается шквалистое усиление ветра до 25 м/с, очень сильные дожди, град.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Поступило штормовое предупреждение синоптиков: в Красноярском крае ожидается шквалистое усиление ветра до 25 м/с, очень сильные дожди, град.

Для оперативного устранения возможных технологических нарушений на сетях филиала «Красноярскэнерго» в круглосуточной готовности находятся 243 бригады, в составе которых 1353 сотрудника и 819 единиц техники. Также подготовлены 32 резервных источника электроснабжения. Ведется непрерывный мониторинг работы оборудования.

Сообщить о нарушениях электроснабжения, а также узнать информацию о ходе восстановительных работ можно по бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8−800−220−0−220, короткий номер — 220.