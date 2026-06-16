Филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» переведён в режим повышенной готовности

Для оперативного устранения возможных технологических нарушений на сетях филиала «Красноярскэнерго» в круглосуточной готовности находятся 243 бригады, в составе которых 1353 сотрудника и 819 единиц техники. Также подготовлены 32 резервных источника электроснабжения. Ведется непрерывный мониторинг работы оборудования.