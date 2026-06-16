Евгений Люлин встретился с финалистками программы «Женское лидерство. Многодетные мамы»

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин провел рабочую встречу с финалистками второго сезона программы «Женское лидерство. Многодетные мамы». Об этом спикер регионального парламента сообщил в своем макс-канале.
По словам Люлина, мнение о том, что многодетные мамы занимаются исключительно домашними делами, ошибочное.
«Среди них есть и такие, кто организует экспедиции в Южную Америку, участвует в шоу каскадёров, получает по три красных вузовских диплома… Словно попал на конкурс красоты! Красивые. Молодые. Уверенные в себе. Они смело строят собственную жизнь, доказывая, что многодетность — значит успех!», — отметил председатель ЗакСобрания.
В активе мам-лидеров — множество реализованных социальных проектов. Они собирают средства для участников специальной военной операции, ведут занятия по кулинарии, медицинской реабилитации, пропагандируют семейные ценности и активно вовлечены в диалог с органами власти.
«Вроде так много уже сделано для поддержки многодетных. А мамы видят проблемы и указывают на них законодателям. Прекрасно, что статус многодетной семьи стал бессрочным. Но неплохо было бы оставить и льготы. Хотя бы до того момента, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет. Справедливо. Берем в работу», — подчеркнул Люлин.
По мнению спикера регионального парламента, законодательство о поддержке семей нуждается в постоянной доработке и корректировке для решения следующих насущных вопросов: получение земельного участка при условии прописки одного из родителей в другом регионе, обеспечение многодетной матери жильем в случае развода, защита прав детей, и многое другое.
«На встрече спросили о пособиях для самозанятых матерей, о семейной ипотеке, налоговых вычетах, льготном проезде для школьников летом в пригородных электричках. Все вопросы насущные, выстраданные. На каждый законодателям необходимо будет найти четкий ответ, защитив интересы многодетных семей. Спасибо нижегородским мамам за неравнодушие, активность и наказы!», — резюмировал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Напомним, что шесть семей из Нижегородской области представлены в федеральном этапе «Семья года — 2026».