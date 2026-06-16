Евгений Люлин встретился с финалистками программы «Женское лидерство. Многодетные мамы»

«Вроде так много уже сделано для поддержки многодетных. А мамы видят проблемы и указывают на них законодателям. Прекрасно, что статус многодетной семьи стал бессрочным. Но неплохо было бы оставить и льготы. Хотя бы до того момента, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет. Справедливо. Берем в работу», — подчеркнул Люлин.