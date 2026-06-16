Аэропорт Нижнего Новгорода работает с ограничениями: отменено 4 и задержано 13 рейсов

Количество отменённых рейсов в нижегородском аэропорту выросло до четырёх, число задержанных — до 13, следует из онлайн-табло воздушной гавани 16 июня, во вторник.
Отменены два вылета: рейс авиакомпании «Россия» в Шереметьево и вылет Nordwind в Сочи. Кроме того, отмены коснулись и прилётов: не состоятся рейсы между Нижним Новгородом и Шереметьево (перевозчик «Россия») и между Нижним Новгородом и Сочи (Nordwind).
На вылет задержаны шесть рейсов: Red Wings — в Ереван и Екатеринбург; Smartavia — в Санкт‑Петербург; а также три рейса авиакомпании «Россия» — в Санкт‑Петербург, Москву и Сочи. На прилёте задержки коснулись семи рейсов: по три рейса Red Wings (из Еревана, Тель‑Авива и Екатеринбурга) и «России» — из Сочи (два борта) и из Москвы (один рейс). а также рейс Smartavia из Санкт‑Петербурга и три рейса.
Росавиация ранее сообщала, что аэропорт работает с ограничениями: приём и отправка рейсов осуществляются по согласованию с соответствующими органами. Ограничения введены в связи с корректировкой параметров временных запретов на использование воздушного пространства в районе аэровокзала; меры направлены на обеспечение безопасности полётов.