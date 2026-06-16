Аэропорт Нижнего Новгорода работает с ограничениями: отменено 4 и задержано 13 рейсов

На вылет задержаны шесть рейсов: Red Wings — в Ереван и Екатеринбург; Smartavia — в Санкт‑Петербург; а также три рейса авиакомпании «Россия» — в Санкт‑Петербург, Москву и Сочи. На прилёте задержки коснулись семи рейсов: по три рейса Red Wings (из Еревана, Тель‑Авива и Екатеринбурга) и «России» — из Сочи (два борта) и из Москвы (один рейс). а также рейс Smartavia из Санкт‑Петербурга и три рейса.