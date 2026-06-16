Жители Красноярска жалуются на огромные очереди в МРЭО ГИБДД на Брянской

По данным издания со ссылкой на подписчиков, в отделении МРЭО на Брянской работает лишь одно окно на обмен прав. Из-за этого образуются огромные очереди из желающих заменить водительское удостоверение. Этот пункт ГАИ единственный для жителей левобережья.