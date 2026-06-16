Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Красноярска жалуются на огромные очереди в МРЭО ГИБДД на Брянской

На замену прав работает единственное окно.

Жители Красноярска жалуются на огромные очереди в МРЭО ГИБДД на Брянской. Об этом пишет издание ОСА.

По данным издания со ссылкой на подписчиков, в отделении МРЭО на Брянской работает лишь одно окно на обмен прав. Из-за этого образуются огромные очереди из желающих заменить водительское удостоверение. Этот пункт ГАИ единственный для жителей левобережья.

Отмечается, что людям приходится ждать в очереди по три и более часа, а запись через госуслуги расписана почти на месяц вперед.

При этом график работы у окна скромный — с 9 до 12 утра и с 14 до 16 часов дня.

Ранее в Красноярске произошло ДТП с участием инспектора ДПС.