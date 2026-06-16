Жители Красноярска жалуются на огромные очереди в МРЭО ГИБДД на Брянской. Об этом пишет издание ОСА.
По данным издания со ссылкой на подписчиков, в отделении МРЭО на Брянской работает лишь одно окно на обмен прав. Из-за этого образуются огромные очереди из желающих заменить водительское удостоверение. Этот пункт ГАИ единственный для жителей левобережья.
Отмечается, что людям приходится ждать в очереди по три и более часа, а запись через госуслуги расписана почти на месяц вперед.
При этом график работы у окна скромный — с 9 до 12 утра и с 14 до 16 часов дня.
Ранее в Красноярске произошло ДТП с участием инспектора ДПС.