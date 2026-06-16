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В Воронеже волонтеры спасли зайчонка, едва не попавшего под косилку

Зайчонка нашли в Северном районе при покосе травы у детского сада.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские зоозащитники из центра спасения диких животных «Сердце леса» взяли под опеку маленького зайчонка. По их словам, малыша обнаружили на территории одного из детских садов в Северном микрорайоне города во время планового покоса травы. Об этом добровольцы сообщили в соцсетях в ночь на 16 июня.

К счастью, зверька вовремя заметили и передали специалистам. А за день до этого волонтерам уже пришлось взять под опеку еще одного зайчонка-русачонка.

Кстати, ранее сайт VRN.KP сообщал, что волонтеры готовят к возвращению в дикую природу слетка серой неясыти. Малыша привезли в город отдыхающие, которые заметили его в темноте, возвращаясь с выходных на водохранилище. По словам очевидцев, совенок то ли сам сел на автомобиль, то ли его слегка задели машиной — толком никто не понял, поэтому испуганные люди решили перестраховаться и забрать птицу с собой, чтобы передать зоозащитникам.

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