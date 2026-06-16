В Перми возобновляется движение трамваев на Сибирской и Чернышевского

Одновременно с запуском трамваев с 17 июня закрывается движение на улице Куйбышева — на отрезке от Белинского до Клары Цеткин. Это связано с началом обновления этого участка. На время ремонта маршруты № 5 и № 8 будут перенаправлены до остановки «Велта». Для пассажиров запустят компенсационный автобус № 72.