В Перми возобновляется движение трамваев на Сибирской и Чернышевского

Трамвайное движение на улицах Сибирской, Чернышевского и Героев Хасана возобновляется с 17 июня, сообщил глава города Эдуард Соснин.
Одновременно с запуском трамваев с 17 июня закрывается движение на улице Куйбышева — на отрезке от Белинского до Клары Цеткин. Это связано с началом обновления этого участка. На время ремонта маршруты № 5 и № 8 будут перенаправлены до остановки «Велта». Для пассажиров запустят компенсационный автобус № 72.
«Обновление путей сделает пермский транспорт ещё более комфортным для жителей. Вместе с концессионером делаем всё возможное, чтобы завершить работы точно в срок», — отметил Соснин.
Напомним, второй этап обкатки путей на улицах Сибирской и Чернышевского был запущен 15 июня.