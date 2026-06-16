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В Перми возобновляется движение трамваев на Сибирской и Чернышевского

Одновременно с этим начнётся ремонт на улице Куйбышева.

Трамвайное движение на улицах Сибирской, Чернышевского и Героев Хасана возобновляется с 17 июня, сообщил глава города Эдуард Соснин.

Одновременно с запуском трамваев с 17 июня закрывается движение на улице Куйбышева — на отрезке от Белинского до Клары Цеткин. Это связано с началом обновления этого участка. На время ремонта маршруты № 5 и № 8 будут перенаправлены до остановки «Велта». Для пассажиров запустят компенсационный автобус № 72.

«Обновление путей сделает пермский транспорт ещё более комфортным для жителей. Вместе с концессионером делаем всё возможное, чтобы завершить работы точно в срок», — отметил Соснин.

Напомним, второй этап обкатки путей на улицах Сибирской и Чернышевского был запущен 15 июня.