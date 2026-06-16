Корреспондент «РГ» проехался по самой живописной велодорожке России

Цены в пунктах проката: от 200 рублей в час/800 рублей в день и выше. Еще можно арендовать на сайтах объявлений. Самый же удобный вариант — когда велосипед в пользование предоставляют владельцы жилья (обычно эта информация есть в карточке бронирования отеля или квартиры). Это экономит не только деньги, но и время — «друг» всегда под рукой.