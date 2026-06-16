Корреспондент «РГ» проехался по самой живописной велодорожке России

Самый протяженный и живописный веломаршрут в России находится в Калининградской области на побережье Балтийского моря. Корреспондент «РГ» проехался по велодорожке Зеленоградска, взяв с собой в путешествие деньги и томик стихотворений Иосифа Бродского.
«Сядь в поезд, высадись у моря».
Зеленоградск — камерный городок на Балтике. Население — всего 17 тысяч человек. До 1946 года это был Кранц — модный морской курорт Восточной Пруссии. В состав СССР он вошел после Второй мировой войны. В последние годы Зеленоградск входит в пятерку самых популярных российских курортов — былая туристическая слава к нему вернулась на волне спроса на путешествия по стране.
Зеленоградск находится всего в 20 километрах от аэропорта «Храброво». Из Калининграда можно добраться на автомобиле или по железной дороге. Любопытно, что в конце XIX — начале XX века дорога на поезде от Кенигсберга до Кранца занимала чуть более получаса. Сейчас между городами курсирует электричка, при этом время в пути и здание вокзала практически не изменились.
По такой дорожке ехать комфортно даже на обычном прогулочном велосипеде без переключения скоростей. Фото: Александра Белуза/РГ.
Чтобы начать прогулку, ищем велосипед. Пунктов проката в Зеленоградске много, но и разбирают велосипеды быстро. Поэтому если планируете кататься ватагой или семьей — в горячий сезон лучше прийти пораньше.
Когда устаешь крутить педали — можно оставить велосипед и побродить по берегу. Фото: Александра Белуза/РГ.
Аренда велосипедов в городе на любой вкус — прогулочные, спортивные, взрослые трехколесные, детские, трейловые, электрические. Во многих пунктах проката можно взять также детские кресла, прицепы для перевозки малышей и даже домашних животных.
Пляжи Зеленоградска в основном песчаные, 1 июня здесь начался купальный сезон. Фото: Александра Белуза/РГ.
Цены в пунктах проката: от 200 рублей в час/800 рублей в день и выше. Еще можно арендовать на сайтах объявлений. Самый же удобный вариант — когда велосипед в пользование предоставляют владельцы жилья (обычно эта информация есть в карточке бронирования отеля или квартиры). Это экономит не только деньги, но и время — «друг» всегда под рукой.
Вдоль веломаршрута есть уютные остановки с лавочками. Фото: Александра Белуза/РГ.
«И грудь — велосипедным колесом. А ягодицы — к морю полуправд».
В старом Кранце велопрогулки по променаду были запрещены. В современном Зеленоградске — самая длинная в России велодорожка вдоль моря. И весьма живописная.
Спуск так и зовет к морю, но он со ступеньками — надо спешиться. Фото: Александра Белуза/РГ.
Комфортный участок тянется почти на 20 километров до города Пионерского (бывший Нойкурен). Дальше начинаются подъемы и спуски, а путь пролегает вдоль трассы. Но если есть силы — можно добраться до Светлогорска (бывший Раушен), где, например, в свое время отдыхал будущий лауреат Нобелевской премии Томас Манн. Он потом построил себе бревенчатый домик на Куршской косе на окраине Ниддена (сейчас — поселок Нида в Литве).
Русалка Тина на городской набережной символизирует силу Балтийского моря, в руках держит кусочек янтаря. Фото: Александра Белуза/РГ.
Путь от Зеленоградска до Светлогорска на велосипеде занимает 2,5−3 часа. Если устали, обратно можно добраться на электричке — ходит четыре раза в день, лучше заранее свериться с расписанием. Другой вариант — некоторые пункты проката позволяют взять велосипед в Зеленоградске и сдать в Светлогорске, тогда вернуться можно на такси.
В таких местах хочется остановиться и надышаться хвоей в сочетании с морским бризом. Фото: Александра Белуза/РГ.
Велодорожка идет через редкий сосновый и лиственный лес, сквозь деревья видно и слышно море, в любой момент можно свернуть к песчаному пляжу, искупаться или просто посидеть на берегу.
Велопрогулка на паузе — люди ушли на пляж. Фото: Александра Белуза/РГ.
По пути встречаются и специально оборудованные места для остановок: вагончики с водой, мороженым и снеками, крытые беседки, мини-станции для ремонта велосипеда с набором инструментов, лично мне больше всего нравятся столики и скамейки прямо в лесу с видом на море.
Вдоль маршрута можно найти виды как на Куршской косе. Фото: Александра Белуза/РГ.
Когда устаешь крутить педали, приятно спешиться и поговорить с морем о чем-то своем. Как писал поэт: «Уж если чувствовать сиротство, то лучше в тех местах, чей вид волнует, нежели язвит».
«Покатим по кварталам Кенигсберга».
В нашем случае — по кварталам Зеленоградска. По ним тоже приятно проехаться — для этого с велодорожки придется свернуть на тротуар.
Город ухожен и похож на европейский. Уютные улочки с симпатичными домами, элементы готики и югендстиля, черепичные крыши, шпили, флюгера, чистые тротуары, симпатичные граффити на стенах домов.
Зеленоградск позиционирует себя как город кошек. Фото: Александра Белуза/РГ.
Мне интересны детали. Вот под ногами овальный люк с надписью на немецком. Под ним, объясняют мне, находится прусский пожарный гидрант, и, хотя ему больше ста лет, он все еще в строю. «Качество-то — немецкое!», — не без гордости говорит коренной житель Зеленоградска Сергей.
В краеведческом музее можно почитать путеводитель по Кенигсбергу и Кранцу начала XX века, который издавался для русских туристов. Фото: Александра Белуза/РГ.
Вот антикварный герб города на неприметном заборе. С камбалой и рогами лося. Камбалу, как рассказывают местные жители, рыбаки и по сей день с пирса ловят в море. Лоси водятся на Куршской косе, но пугливы и, завидев людей, уходят.
Центральной улицей Кранца была Кенигсбергштрассе — теперь это Курортный проспект и улица Ленина. На Кенигсбергштрассе, 2 (сейчас улица Ленина, 1) располагался отель, где в 1901 году вместе с семьей отдыхал будущий премьер и автор аграрной реформы Петр Столыпин. Говорят, живо интересовался немецким подходом к организации жизни крестьян. Сейчас в здании располагается библиотека: внутри — стенд о Столыпине, снаружи — памятника доска. Ирония судьбы — имя реформатора увековечено на улице, названной в честь его идейного врага.
В начале июня пляжи еще полупустые. Горячий сезон на Балтике — июль-август. Фото: Александра Белуза/РГ.
Вообще русская аристократия любила Кранц. Телефон, электричество, водопровод, канализация — уже в то время в Кранце все это было. Для туристов из России издавался путеводитель по Кенигсбергу и прилегающим морским курортам. Рекламировались тишина и спокойствие, хвойные и лиственные леса, дюны и Куршский залив. Все это есть и сейчас. И все это можно увидеть с велосипеда — на Куршской косе тоже есть велодорожка, хотя и достроена пока не до конца.
Уличные мозаичные панно от местного художника рассказывают свои городские легенды. Фото: Александра Белуза/РГ.