Нижегородские власти взяли под контроль ситуацию с бензином в регионе

В сентябре прошлого года в Нижегородской области уже возникали перебои с поставками топлива. Речь опять же шла о «непродолжительных паузах в реализации тех или иных видов топлива» из-за корректировки транспортно-логистической системы, а не о дефиците бензина. Ситуация тогда была взята на контроль и нормализовалась в достаточно короткие сроки. Такого же развития событий эксперты ожидают и сейчас.