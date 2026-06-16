Нижегородские власти взяли под контроль ситуацию с бензином в регионе

Нехватка бензина прокатилась по стране. Сообщения об ограничениях на продажу топлива приходят из Крыма, Московской и Ленинградской областей, Смоленска, Челябинска и целого ряда других регионов. В чём причина перебоев и есть ли они в Нижегородской области?
Первые новости о нехватке бензина пришли из Крыма ещё в мае. Топливо там стали продавать по талонам.
Об ограничениях говорят в Рязани, Курской и Белгородской областях и даже в Москве и Санкт-Петербурге.
Очереди на АЗС выстроились в Татарстане. Ажиотаж возник на фоне атаки вражеских беспилотников. Чтобы не создавать искусственного дефицита, на отдельных АЗС были введены временные лимиты.
Эксперты отмечают, что перебои с бензином, возникающие по стране, в основном точечные и касаются отдалённых заправок. Но есть и исключение — юг России. Так, в Севастополе с середины июня купить топливо можно только на восьми АЗС. В начале этого месяца продажу бензина приостановили на 15 станциях в Краснодарском крае. Минэнерго сформировало штаб для решения топливной проблемы.
В Нижегородской области ситуация относительно спокойная. Сообщения о перебоях появляются локально. Например, об ограничениях на продажу топлива сообщил блогер из Дзержинска Алексей Алексеев. Он отметил, что на АЗС, которая расположена на проспекте Ленина в городе химиков, можно купить не больше 20 литров бензина на один автомобиль.
О перебоях сообщали жители Семёнова и Шахуньи. Оказалось проблематично заправиться тем, кто не так недавно ехал по трассе Нижний Новгород — Киров.
В министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области заявили, что перебоев с поставками топлива на сетевых АЗС нет.
«Временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации, — отметили в ведомстве. — Минэнерго и ЖКХ Нижегородской области держит ситуацию на контроле».
В сентябре прошлого года в Нижегородской области уже возникали перебои с поставками топлива. Речь опять же шла о «непродолжительных паузах в реализации тех или иных видов топлива» из-за корректировки транспортно-логистической системы, а не о дефиците бензина. Ситуация тогда была взята на контроль и нормализовалась в достаточно короткие сроки. Такого же развития событий эксперты ожидают и сейчас.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, сколько литров бензина на зарплату смогут купить нижегородцы.