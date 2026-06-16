В Калининградской области нашли квартиру, напичканную устройствами для звонков «из ниоткуда»

В ведомстве напомнили, что за использование сим-боксов в преступных целях по ст. 274.3 УК РФ грозит до шести лет лишения свободы. За незаконную регистрацию и распространение сим-карт для таких устройств также предусмотрена уголовная ответственность по ст. 272.1 и 274.4 УК РФ — до шести и трёх лет колонии соответственно.