Лукашенко назвал белорусский футбол видом спорта, где пока нечего смотреть

Глава государства заметил, что не стоит обижаться на то, что президент меньше внимания уделяет футболу, так как это не так. Кроме того, Лукашенко добавил, что футбол и хоккей являются основными видами спорта повсеместно. Он назвал эти виды спорта массовыми и народными.