Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал белорусский футбол видом спорта, где пока нечего смотреть

Лукашенко считает, что в белорусском футболе не на что смотреть.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал белорусский футбол видом спорта, где пока нечего смотреть, передает телеграм-канал «Пул Первого».

Так, Лукашенко обратил внимание на то, что звучит критика, что белорусский лидер уделяет внимание хоккею. И сказал, что в белорусском футболе не на что смотреть.

— Если футболисты начнут играть, как хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание и футболу. Но там пока не на что смотреть, — прокомментировал он.

Глава государства заметил, что не стоит обижаться на то, что президент меньше внимания уделяет футболу, так как это не так. Кроме того, Лукашенко добавил, что футбол и хоккей являются основными видами спорта повсеместно. Он назвал эти виды спорта массовыми и народными.

И в продолжение Лукашенко сказал, что главной задаче для спортивных руководителей является результат, и высказал, в связи с этим, требование.

— Организуйте, систему выстройте — и пусть работают. Найдите каждому месту. Люди способные, люди понимающие, — потребовал белорусский президент.

А резюмируя, Лукашенко подчеркнул, что после этого разговора в спорте, хоккее и в особенности в минском «Динамо» — «никаких отступлений не будет».

Еще раньше Александр Лукашенко раскритиковал футбол и хоккей в Беларуси: «Печаль полная».

А минувшей весной глава государства заявил, что минское «Динамо» стало народной командой в Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, какую помощь Беларусь готова принять от американцев.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше