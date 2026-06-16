Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал белорусский футбол видом спорта, где пока нечего смотреть, передает телеграм-канал «Пул Первого».
Так, Лукашенко обратил внимание на то, что звучит критика, что белорусский лидер уделяет внимание хоккею. И сказал, что в белорусском футболе не на что смотреть.
— Если футболисты начнут играть, как хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание и футболу. Но там пока не на что смотреть, — прокомментировал он.
Глава государства заметил, что не стоит обижаться на то, что президент меньше внимания уделяет футболу, так как это не так. Кроме того, Лукашенко добавил, что футбол и хоккей являются основными видами спорта повсеместно. Он назвал эти виды спорта массовыми и народными.
И в продолжение Лукашенко сказал, что главной задаче для спортивных руководителей является результат, и высказал, в связи с этим, требование.
— Организуйте, систему выстройте — и пусть работают. Найдите каждому месту. Люди способные, люди понимающие, — потребовал белорусский президент.
А резюмируя, Лукашенко подчеркнул, что после этого разговора в спорте, хоккее и в особенности в минском «Динамо» — «никаких отступлений не будет».
Еще раньше Александр Лукашенко раскритиковал футбол и хоккей в Беларуси: «Печаль полная».
А минувшей весной глава государства заявил, что минское «Динамо» стало народной командой в Беларуси.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал, какую помощь Беларусь готова принять от американцев.