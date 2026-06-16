В Уфе подвели итоги первого года работы «Школы 21+»

Итоги первого года работы «Школы 21+» подвели в Уфе. Инициатива реализуется при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве просвещения Республики Башкортостан.
За год в уфимском кампусе «Школы 21+» прошли восемь отборочных интенсивов, на которые зарегистрировались 2317 человек. По итогам трех основных потоков обучения в школу были зачислены 612 учеников. Взрослые участники могут осваивать 21 направление — от DevOps, SRE, Data Science, QA и системной аналитики до UX/UI, управления проектами и биоинформатики.
«За первый год “Школа 21+” показала, что современное цифровое образование дает очень конкретный результат. Взрослые участники трудоустраиваются, разрабатывают собственные стартапы, а дети уже побеждают на всероссийских конкурсах. Для нас это важный показатель. Как мы и планировали, проект работает на жизненные траектории людей и кадровый потенциал республики», — отметил министр просвещения Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.