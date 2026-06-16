В Уфе подвели итоги первого года работы «Школы 21+»

«За первый год “Школа 21+” показала, что современное цифровое образование дает очень конкретный результат. Взрослые участники трудоустраиваются, разрабатывают собственные стартапы, а дети уже побеждают на всероссийских конкурсах. Для нас это важный показатель. Как мы и планировали, проект работает на жизненные траектории людей и кадровый потенциал республики», — отметил министр просвещения Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин.