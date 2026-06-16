В Хабаровске и Москве у техподдержки мошенников изъяли более 2000 сим-карт

В Хабаровске и Московской области сотрудники полиции при поддержке УФСБ задержали троих мужчин, подозреваемых в обеспечении технической работы узлов связи телефонных мошенников, — сообщает полиция Хабаровского края.
По данным следствия, один из задержанных — житель Хабаровска, двое других — жители Московской области. Все они выполняли функции технических администраторов и обеспечивали работу оборудования, которое использовалось для мошеннических звонков гражданам России.
За денежное вознаграждение фигуранты размещали в устройствах сим-карты различных операторов связи и предоставляли абонентские номера преступникам. Незаконные узлы связи были организованы в арендованных квартирах в Хабаровске и Москве.
В ходе обысков полицейские изъяли более 2000 сим-карт, 10 сим-боксов, 8 мобильных телефонов, 4 видеокамеры, 3 ноутбука, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для следствия.
Одного из подозреваемых задержали в Хабаровске при участии Росгвардии, двоих — в Москве.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ. Один из фигурантов заключён под стражу, второй находится под домашним арестом, в отношении жителя Хабаровска избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.