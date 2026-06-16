Почему нельзя готовить еду в фольге?

«Полезно запомнить простое правило: половина вашей тарелки, составляющая ежедневный рацион, должна быть заполнена овощами, зеленью и фруктами, четверть — источниками белка и ещё четверть — медленными углеводами, — отметила Дарья Волоцкова. — И всё это должно быть приправлено правильными жирами и полезными специями. Белки лучше получать из рыбы, птицы, яиц, бобовых (таких как соя, чечевица, фасоль, нут, горох, арахис), а также из кисломолочных продуктов. Полезные жиры — это все нерафинированные масла (льняное, горчичное, кунжутное, подсолнечное и др.), а также орехи, семена и все виды рыбы. Углеводы стоит выбирать преимущественно из цельнозерновых злаков, овощей и фруктов».