Почему нельзя готовить еду в фольге?

Врач объяснила, что вредные вещества из фольги и пакетов для запекания попадают в пищу при нагревании.
Эксперт по антивозрастной медицине рассказала, как правильно готовить пищу, чтобы получить максимум пользы.
«Следите за временем приготовления пищи: не пережаривайте, не переваривайте продукты, — объясняет врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист интегральной превентивной и антивозрастной медицины ГАУ “Клиническая поликлиника № 3” Дарья Волоцкова. — Учтите, что повторная термообработка ухудшает качество пищи, витамины теряются».
По словам врача, готовить еду нужно щадящими способами: тушить, варить, запекать. При запекании не нужно применять фольгу и специальные пакеты, так как в процессе термической обработки вредные вещества, которые в них содержатся, поступают в пищу и затем в организм человека. Перед приготовлением бобовые и крупы нужно замочить в воде, чтобы продукты лучше усваивались.
Кроме того, питание должно быть сбалансированным, то есть таким, которое помогает достичь баланс между поступающей в организм энергией и расходуемой. Питание должно быть рациональным — содержать и белки, и углеводы, и жиры.
«Полезно запомнить простое правило: половина вашей тарелки, составляющая ежедневный рацион, должна быть заполнена овощами, зеленью и фруктами, четверть — источниками белка и ещё четверть — медленными углеводами, — отметила Дарья Волоцкова. — И всё это должно быть приправлено правильными жирами и полезными специями. Белки лучше получать из рыбы, птицы, яиц, бобовых (таких как соя, чечевица, фасоль, нут, горох, арахис), а также из кисломолочных продуктов. Полезные жиры — это все нерафинированные масла (льняное, горчичное, кунжутное, подсолнечное и др.), а также орехи, семена и все виды рыбы. Углеводы стоит выбирать преимущественно из цельнозерновых злаков, овощей и фруктов».