Умерла мать великого баритона Людмила Хворостовкая

15 июня 2026 года на 91-м году жизни скончалась Людмила Петровна Хворостовская — мать одного из самых ярких оперных голосов современности, народного артиста России Дмитрия Хворостовского.
Вспоминаем великого оперного певца, его путь и семью — в материале krsk.aif.ru.
Семья, подарившая миру голос.
Об уходе Людмилы Хворостовской министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
«Мы постоянно на связи с родителями Димы. И я говорил это не раз, и скажу вновь: низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына! Выражаю соболезнования Александру Степановичу, всем родным и близким. Красноярский край окажет всю необходимую помощь в организации похорон», — заявил Зинов.
Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года. Его отец, Александр Степанович, работал инженером-химиком, но при этом обладал красивым голосом и прекрасно играл на фортепиано. Именно он с раннего детства привил сыну любовь к музыке, усадив его за инструмент.
Мать, Людмила Петровна, была врачом-гинекологом. В доме Хворостовских всегда царила музыкальная атмосфера — это во многом определило дальнейший путь их сына.
Путь к мировой славе.
Дмитрий начал петь в четыре года. В детстве он услышал запись Шаляпина и, по его собственным словам, тогда же решил, что будет певцом. Однако путь к опере был не прямым: в подростковом возрасте он стал клавишником и певцом в местной рок-группе «Радуга».
В 1985 году Хворостовский стал солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. На его сцене он впервые исполнил ведущие партии — Онегина, Елецкого, Жермона.
В 1989 году состоялась его триумфальная победа на IV Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе (Великобритания). Член жюри, авторитетный музыкальный критик Фрэнк Риццо, написал тогда: «Время от времени случается чудо, перед нами предстает волшебник, способный буквально околдовать аудиторию, полностью её заворожить. Двадцать лет назад таким нам явился Паваротти, сейчас — Хворостовский».
С 1994 года Хворостовский жил в Лондоне, но неизменно возвращался с концертами в Россию. 2 июня 2017 года состоялось его последнее выступление в родном Красноярске — тогда он сказал: «Я должен был вернуться к вам, потому что я вас люблю, Красноярск — это мой родной город».
Болезнь и прощание.
В июне 2015 года стало известно, что у Хворостовского диагностирована опухоль головного мозга. Два с половиной года он мужественно боролся с болезнью, периодически продолжая выходить на сцену.
22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне в кругу семьи.
Наследие и память.
Дмитрий Хворостовский был многодетным отцом. У него осталось четверо детей — близнецы Александра и Даниил (от первого брака), а также Максим и Нина (от второго брака, с Флоранс Илли). Он также удочерил дочь первой жены Марию.
Сегодня имя Хворостовского носят Красноярский театр оперы и балета, Сибирский государственный институт искусств, аэропорт Красноярск, а также астероид (7995) Khvorostovsky, открытый ещё в 1983 году.
Людмила Петровна Хворостовская пережила сына на девять лет, оставаясь хранительницей его памяти и той самой «сибирской сагой», которая дала миру великий голос.