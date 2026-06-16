Умерла мать великого баритона Людмила Хворостовкая

Дмитрий начал петь в четыре года. В детстве он услышал запись Шаляпина и, по его собственным словам, тогда же решил, что будет певцом. Однако путь к опере был не прямым: в подростковом возрасте он стал клавишником и певцом в местной рок-группе «Радуга».