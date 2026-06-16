Экс-депутат ЗСНО Дмитрий Колыванов проиграл апелляцию по делу о мошенничестве

В суде Дмитрий Колыванов не отрицал факт хищения и напомнил о своей многолетней депутатской и предпринимательской деятельности. Он настаивал, что его действия следовало квалифицировать как растрату, а не мошенничество. Защита представила благодарственные письма от руководства региона и муниципалитетов, а также заявила о готовности осужденного передать потерпевшей стороне квартиру в Павлово в счет возмещения ущерба.