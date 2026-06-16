Пищеблоки четырех школ Красноярска ждет масштабное обновление

Этим летом в Красноярске проходит капитальный ремонт столовых и пищеблоков в четырех школах. Работы, которые планируют завершить к началу учебного года, затронут: лицей № 9 (ул. Кольцевая, 3а); школы № 44 (ул. Энергетиков, 17), № 63 (ул. Вавилова, 49б) и № 91 (ул. Устиновича, 40). Кроме того, преобразится обеденный зал в школе № 8 (ул. Коммунальная, 12), где кухню обновили в прошлом году. В рамках модернизации специалисты заменят все инженерные системы (вентиляцию, водоснабжение, канализацию) и установят новое технологическое оборудование: плиты, пароконвектоматы, мясорубки и посудомоечные машины. На эти цели из бюджета города выделено более 66 миллионов рублей, сообщили в мэрии Красноярска. Программа модернизации школьных пищеблоков в Красноярске реализуется с 2023 года. За это время капитальный ремонт уже прошёл в 15 школьных столовых.