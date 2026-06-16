Цифровая экосистема Волгоградской области объединила более 3,7 млн пользователей

В Волгоградской области сеть госпабликов насчитывает уже 5000 сообществ в социальных сетях и более 200 профильных телеграм-каналов. Персональные страницы в Интернете ведут муниципальные администрации, школы, больницы и поликлиники, учреждения культуры. Основной целью формирования такой масштабной сети стало создание безопасной цифровой среды, где жители могут получать только проверенные факты и напрямую взаимодействовать с представителями власти в удобном онлайн-формате.