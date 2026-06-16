За лето в Красноярске отремонтируют 4 школьных пищеблока

К 1 сентября в четырех школах Красноярска проведут капитальный ремонт пищеблоков. Как рассказали в мэрии, речь идет о лицее № 9 в Свердловском районе, школу № 44 в Ленинском районе, а также школы № 91 и № 8 в Советском и Кировском районах. В ходе работ подрядчики заменят электросети, вентиляцию, отопление и водоснабжение, а на кухнях установят новые плиты, мясорубки, посудомоечные машины и пароконвектоматы. На эти цели из бюджета выделили 66 млн рублей.
«Мы уделяем особое внимание качеству школьного питания, и обновление пищеблоков — важная часть этой работы. Ежегодно мы инвестируем в модернизацию зданий советской постройки, и эта программа будет продолжена, пока каждый пищеблок, нуждающийся в ремонте, не будет приведён в соответствие актуальным стандартам», — рассказала руководитель главного управления образования Марина Аксенова.
Отметим, что в рамках программы модернизации школьных пищеблоков с 2023 года ремонт прошел в 15 образовательных учреждениях Красноярска.