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В забайкальском поселке Агинское открыли туристско-информационный центр

Это современное мультимедийное пространство, где расскажут о ключевых маршрутах и достопримечательностях.

Источник: Национальные проекты России

Туристско-информационный центр начал работать в поселке Агинское Забайкальского края в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«У нас уникальное географическое положение на стыке культур. В контексте развития въездного туризма и упрощенного режима пересечения границы с Китаем открытие центра приобретает особое значение. Сам центр — это современное мультимедийное пространство с трехъязычными картами, колоритными фотозонами и богатейшей продукцией местных мастеров», — отметил сенатор РФ от Забайкальского края Баир Жамсуев.

В центре каждый сможет проложить свой маршрут по мультимедийной карте на трех языках: русском, английском и китайском. Также гостям предоставят полную информацию о маршрутах, достопримечательностях и событиях Агинской земли и всего Забайкалья. Как отметила глава минэкономразвития региона Жаргалма Бадмажапова, новый туристско-информационный центр — успешный пример государственно-частного партнерства.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.